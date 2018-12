Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, İngiltere Başbakanı May ile Görüşecek

11 Aralık 2018 Salı 14:53



Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker giderek büyüyen Brexit krizi sebebiyle İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşeceğini duyurdu.Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, giderek büyüyen Brexit krizi sebebiyle bu akşam İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşeceğini duyurdu. Juncker, "Bu akşam Brüksel'de Theresa May ile görüşeceğim. Yaptığımız Brexit olabilecek en iyi anlaşma olduğu konusundaki inancım aynı. Yeniden müzakere etmek gibi bir durumumuz yok ancak durumu daha da netleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Brexit anlaşması üzerine görüşmek için bugün Londra'da Downing Street'te bir araya geleceği de biliniyor. - BRÜKSEL