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Avrupa Komisyonu kısa çalışma düzenlemesi önerdi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini Covid-19 salgınıyla mücadelede desteklemek amacıyla, AB sınırları içinde kısa çalışma uygulamasına ilişkin bir düzenleme önerdi.

01.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:20
Avrupa Komisyonu kısa çalışma düzenlemesi önerdi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini Covid-19 salgınıyla mücadelede desteklemek amacıyla, AB sınırları içinde kısa çalışma uygulamasına ilişkin bir düzenleme önerdi.

Von der Leyen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu Avrupa'nın eylem halindeki dayanışmasıdır! AB Komisyonu, İtalya ve İSpanya dahil, Covid-19 salgınından en çok etkilenen AB ülkelerine destek olabilmek için yeni kısa dönemli çalışma düzenlemesi (SURE - düzenlemenin adı) öneriyor. Bu düzenleme, kriz sürecinde milyonlarca iş kaybını önleyeceği gibi, kriz sonrası kısa süre içinde toparlanmamıza da yardımcı olacaktır" dedi.

Von der Leyen, hafta başında yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının Euro Belgesi'ndeki yıkıcı etkilerine karşı kullanılmak amacıyla Avrupa Birliği liderlerinin "corona tahvili" adı verilen tahvil çıkarılarak, yeni kaynak yaratma konusunda çalışma yürütüldüğünü doğrulamıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Avrupa Birliği, Koronavirüs, Avrupa, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Avrupa Komisyonu kısa çalışma düzenlemesi önerdi - Ekonomi

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