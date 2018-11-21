Avrupa Komisyonu'ndan İtalya'nın 2019 Bütçesine Ret

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:40



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:40

Avrupa Komisyonu, İtalya hükümetinin 2019 bütçe tasarısını reddetti.Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz Ekim ayında daha önce hiç alınmamış bir karar vererek İtalya'nın bütçe tasarısını reddetmişti. Karara tepki gösteren İtalya hükumetinin tekrar sunduğu bütçe planının mali kurallarla uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle tekrar reddedilirken Komisyonun, İtalya hakkında borç prosedürlerine uymadığı gerekçesiyle disiplin prosedürü başlattığı ifade edildi.İtalya'nın bütçe planını inceleyen Komisyondan yapılan açıklamada, "Analizimiz sonucunda borçlanma kurallarına uyulmadığı kararını verdik" ifadesi kullanıldı.Açıklamada ayrıca Giuseppe Conte hükumetinin yaptığı bütçe planında bir sonraki yılın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2.4 zarar öngörüldü. İtalya hükumeti ise büyümeyi hızlandırmak için borç-GSYİH oranını yüzde 130'un üzerine çıkılması gerektiğini savunuyor. - BRÜKSEL