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Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı: Türkiye'ye mali yardımlar devam etmeli

İnsan hakları ihlalleri ile ön plana çıkan Macaristan'ın önerdiği aday, Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi olabilecek mi ?

14.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:31Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı: Türkiye'ye mali yardımlar devam etmeli
Birliği'nde insan hakları ihlalleri ve göçmen karşıtı tutumuyla gündeme gelen 'ın Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyeliği için aday gösterdiği Oliver Varhelyi üç saat boyunca Avrupa Parlamenterlerinin eleştirilerine ve sorularına maruz kaldı.

Viktor Orban hükümetine yakınlığı ile bilinen Oliver Varhelyi, Türkiye'nin de tartışıldığı oturumda, "Türkiye'ye mali yardımları tamamen kesme taraftarı değilim zira Türk toplumuyla iletişim halinde olmamızı sağlıyor, yardımlar kesilirse bölgede hareket alanımız daralır" ifadelerini kullandı.
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Macaristan, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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