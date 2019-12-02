Haberler » Dünya » Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı: Türkiye'ye mali yardımlar devam etmeli - Haber

Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı: Türkiye'ye mali yardımlar devam etmeli

İnsan hakları ihlalleri ile ön plana çıkan Macaristan'ın önerdiği aday, Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi olabilecek mi ?

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10Avrupa Komisyonu'nun genişleme adayı: Türkiye'ye mali yardımlar devam etmeli
Birliği'nde insan hakları ihlalleri ve göçmen karşıtı tutumuyla gündeme gelen 'ın Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyeliği için aday gösterdiği Oliver Varhelyi üç saat boyunca Avrupa Parlamenterlerinin eleştirilerine ve sorularına maruz kaldı.

Viktor Orban hükümetine yakınlığı ile bilinen Oliver Varhelyi, Türkiye'nin de tartışıldığı oturumda, "Türkiye'ye mali yardımları tamamen kesme taraftarı değilim zira Türk toplumuyla iletişim halinde olmamızı sağlıyor, yardımlar kesilirse bölgede hareket alanımız daralır" ifadelerini kullandı.
Euronews.com'da Görüntüle

Macaristan, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

13:10 Hong Kong 15 sene sonra bütçe açığı verdi, yatırımcılar Tayvan'a kaçıyor
12:55 Yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk iş olarak Ankara'yı aradı
12:40 Marsilya'daki selde mahsur kalanlara yardım eden helikopter düştü: 3 kişi öldü
12:24 Suriye'de rejim Serakib'i vurdu 2 ölü, 15 yaralı
12:13 Suriye'de rejim Serakib'i vurdu: 2 ölü, 15 yaralı
2.12.2019 13:31:34