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Avrupa Komisyonu Üyesi Hahn: Anlaşmasız Brexit iki taraf için de zarar

Avusturyalı kıdemli Avrupa Komisyonu temsilcisi Johannes Hahn üçüncü hizmet dönemine hazırlanıyor. Son beş sene AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi olarak görev yapan Hahn, Ursula von der Leyen'in ekibinde Brexit gibi sancılı bir dönemde bütçe ve yönetimin sorumluluğunu üstlenecek

17.09.2019 21:15Avrupa Komisyonu Üyesi Hahn: Anlaşmasız Brexit iki taraf için de zarar
Avusturyalı kıdemli Avrupa Komisyonu temsilcisi Johannes Hahn üçüncü hizmet dönemine hazırlanıyor. Son beş sene AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi olarak görev yapan Hahn, Ursula von der Leyen'in ekibinde Brexit gibi sancılı bir dönemde bütçe ve yönetimin sorumluluğunu üstlenecek. Komisyon üyesi, euronews'e verdiği özel mülakatta yeni 'Avrupalı yaşam tarzını koruma' portföyünden, birliğe aday ülkelere kadar Avrupa'yı ilgilendiren pek çok konuda yorumda bulundu.

"Brexit konusunda diğer herkes gibi iyimserim"

Darren McCaffrey, euronews: Hala bir anlaşmaya varılamadığı gerçeği göz önüne alındığında, Brexit konusunun Avrupa'nın önümüzdeki yıllardaki para ve bütçe üzerindeki olası etkileri sizi endişelendiriyor mu?
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Euronews, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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