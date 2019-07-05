05.07.2019 14:40
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Avrupa Konseyi, Avrupa'yı mültecileri kurtarmaya çağırdı

Avrupa Konseyi, Avrupa

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Avrupa hükümetlerine denizlerde zor durumda kalan mültecileri kurtarmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Avrupa hükümetlerine denizlerde zor durumda kalan mültecileri kurtarmaları çağrısında bulundu. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic yaptığı açıklamada, Avrupa hükümetlerine mültecileri kurtarma işini Libya ve yardım kuruluşlarına bırakmak yerine kendilerinin yapması için çağrıda bulundu. Mijatoviç, "Üye ülkeler denizdeki göçmenleri kurtarmak için daha fazla sorumluluk almalı, göçmenlerin haklarını korumalı ve STK'ların cezalandırılmasından kaçınmalıdır. Hayat kurtarmak bir suç değildir" dedi. Mijatoviç, giderek katılaşan Avrupa göç politikalarını ve Avrupa ülkelerinin göçmenlerin sorumluluğunu paylaşamamalarını eleştirdi. Bu haftanın başlarında,100'den fazla göçmen Tunus açıklarında boğularak hayatını kaybetti ve Libya'daki bir göçmen gözaltı merkezine hava saldırısı düzenlendi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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