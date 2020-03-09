Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı Strazburg'da yapıldı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, üç ayda bir gerçekleştirilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının icrası gündemli 1369'uncu toplantısını 3-5 Mart'ta Strazburg'da gerçekleştirdi.
09.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:08
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, üç ayda bir gerçekleştirilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının icrası gündemli 1369'uncu toplantısını 3-5 Mart'ta Strazburg 'da gerçekleştirdi.
Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Türkiye ile ilgili de bazı AİHM kararları ele alındı.
Türkiye'yi temsilen İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül, Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Abuzer Yazıcıoğlu ve İnsan Hakları Daire Başkanı Alper Hakkı Yazıcı'nın katıldığı toplantıda, Yargı Reformu Stratejisi ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen yeniliklerin önemi vurgulandı.
Ayrıca hazırlanmakta olan İnsan Hakları Eylem Planı'nın da hak ve özgürlüklerin korunması ve daha da geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı belirtilen toplantıda, Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bilgiler kapsamında 21 dosyada alınan bireysel önlemler yeterli bulunarak kapatma kararı verildi.
Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Türkiye ile ilgili de bazı AİHM kararları ele alındı.
Türkiye'yi temsilen İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül, Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Abuzer Yazıcıoğlu ve İnsan Hakları Daire Başkanı Alper Hakkı Yazıcı'nın katıldığı toplantıda, Yargı Reformu Stratejisi ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen yeniliklerin önemi vurgulandı.
Ayrıca hazırlanmakta olan İnsan Hakları Eylem Planı'nın da hak ve özgürlüklerin korunması ve daha da geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı belirtilen toplantıda, Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bilgiler kapsamında 21 dosyada alınan bireysel önlemler yeterli bulunarak kapatma kararı verildi.
Kaynak: AA
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Etiketler : Avrupa Konseyi, Strazburg, Avrupa, Güncel
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