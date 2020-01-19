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Avrupa Konseyi medya raporu: Türkiye, yasalarını gazetecileri susturmak için kullanmaya son versin

Avrupa Konseyi medya raporu: Türkiye, yasaları gazetecileri susturmak için kullanmaya son versin

19.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:14Avrupa Konseyi medya raporu: Türkiye, yasalarını gazetecileri susturmak için kullanmaya son versin
Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından hazırlanan, "Avrupa'da gazetecilerin güvenliği ve medya özgürlüğü" konulu bir raporda, " , ceza ve terörle mücadele yasalarını basın ve gazetecileri susturmak için suiistimal etmeye son versin" denildi.

İngiliz parlamenter George Foulkes tarafından hazırlanan ve Strasbourg'da düzenlenecek AKPM Genel Kurul oturumunda salı günü tartışılarak oylanacak rapor ve buna bağlı karar tasarısında, Avrupa Konseyi içinde en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğu saptaması yapıldı.
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Avrupa Konseyi, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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20.01.2020 07:03:28