Avrupa Konseyi'nden bir heyet seçim öncesi YSK üyeleriyle görüşecek

Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre İngiliz Andrew Dawson'un başkanlığındaki heyet İstanbul'daki İl Seçim Kurulu üyeleri ile de yine seçim öncesi görüşmelerde bulunacak.

Türkiye'nin daveti üzerine gelen heyet, Ankara'da yabancı diplomatik temsilciler, sivil toplum örgütleri ve medya temsilcileriyle de bir araya gelecek.

24 HAZİRAN'DA BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Seçim günü oy verme ve sayma işlemleri sırasında sandıklarda inceleme yapacak olan heyet, 24 Haziran'da bir basın toplantısı düzenleyerek ilk izlenimlerini kamuoyu ile paylaşacak.

Euronews'ün haberine göre; Seçimleri dokuz Kongre üyesi ile birlikte beş idari personel ve uzman izleyecek.

HÜKÜMETİ ELEŞTİRMİŞLERDİ

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, mart ayı seçimlerinin ardından ve seçimin tekrarlanmasının ardından hükümeti eleştiren açıklamalar yapmıştı.