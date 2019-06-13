13.06.2019 16:57
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Avrupa Konseyi'nden daha iyi çalışma koşulları için yeni adım

Avrupa Konseyi

– Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nde çalışma koşullarını iyileştirmek için daha şeffaf ve öngörülebilir ortam oluşturmaya yönelik bir yasa tasarısını kabul etti.

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nde çalışma koşullarını iyileştirmek için daha şeffaf ve öngörülebilir ortam oluşturmaya yönelik bir yasa tasarısını kabul etti.
Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada, tasarı çerçevesinde yeni yasal haklar ve çalışanlara iş koşullarıyla ilgili verilecek bilgiler konusunda yeni kurallar getirilirken, demografik gelişmeler, dijitalleşme ve yeni istihdam biçimlerinin tetiklediği işgücü piyasası zorluklarına cevap verme konularında düzeltmeler yapmak hedeflendiği belirtildi.
Yasa tasarısına göre, işverenlerin çalışanlarına yedi gün içinde vermesi gereken bilgiler şöyle açıklandı:
İşin doğası ve yapıldığı yer ile tarafların iş ilişkilerindeki rolü,
Ücretlendirme ve ücretli izin süreleri,
Sosyal güvenlik primlerinin yatırıldığı kurum bilgileri.
İşçilere sağlanan yeni özlük hakları ise şöyle sıralandı:
Aynı işi yapan başka bir işverenden paralel olarak iş almak,
En az altı aylık çalışma süresi sonunda daha öngörülebilir ve daha güvenli çalışma koşulları talep etmek ve
Gerekli olduğu durumlarda ücretsiz eğitim almak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Ekonomi

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