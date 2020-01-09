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Avrupa Konseyi'nden Fransa'ya 'yolsuzlukla mücadele' uyarısı

Avrupa Konseyi’nin Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), Fransa'da kamu kurumlarında şeffaflığın hala sağlanamadığını, halihazırda var olan uygulamaların bakanlık ve cumhurbaşkanlığı kabinesinde somut anlamda hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

09.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:51Avrupa Konseyi'nden Fransa'ya 'yolsuzlukla mücadele' uyarısı
Avrupa Konseyi'nin Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), 'da kamu kurumlarında şeffaflığın hala sağlanamadığını, var olan düzenlemelerin özellikle bakanlık ve cumhurbaşkanlığı kabinesinde somut anlamda hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların yanı sıra polis ve jandarma da Avrupa Konseyi'nin hedef tahtasında bulunuyor. GRECO'nun yayımladığı raporda, görevdeyken yolsuzluk olaylarına karışan bakanların ve üst düzey yetkililerin bağımsız mahkemelerde yargılanması ve cumhurbaşkanının mal varlığının bildirilmesi talep ediliyor. Karar aşamasında çıkar çatışmalarından kaçınmak amacıyla lobi şirketleri ile ilişkilerin daha şeffaf olması gerektiği ifade ediliyor.
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Avrupa Konseyi, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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