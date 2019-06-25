Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Rusya'ya yaptırımları kaldırdı

Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi (AKPM) 2014 yılında Kırım
'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin ardından oy hakkı askıya alınan Rus milletvekillerine karşı uygulanan yaptırımları kaldırdı. Kabul edilen kararla birlikte Rus heyeti, AKPM'ye geri döndü. Avrupa Konseyi ve Rusya arasında son 5 yıldır kriz yaşanıyordu.
Rusya'nın AKPM'ye geri dönmesini sağlayan karar 24 Haziran'ı 25 Haziran'a bağlayan gece alındı. Dokuz saat süren tartışmaların ardından 118 milletvekili 'evet' 62 milletvekili 'hayır', 10 milletvekili ise çekimser oy kullanıldı.