25.06.2019 14:38
Haberler » Dünya » Haber

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Rusya'ya yaptırımları kaldırdı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Rusya

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin ardından katılım ve oy hakkı askıya alınan Rus parlamenterlere karşı uygulanan yaptırımları kaldırdı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) 2014 yılında Kırım 'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin ardından oy hakkı askıya alınan Rus milletvekillerine karşı uygulanan yaptırımları kaldırdı. Kabul edilen kararla birlikte Rus heyeti, AKPM'ye geri döndü. Avrupa Konseyi ve Rusya arasında son 5 yıldır kriz yaşanıyordu.

Rusya'nın AKPM'ye geri dönmesini sağlayan karar 24 Haziran'ı 25 Haziran'a bağlayan gece alındı. Dokuz saat süren tartışmaların ardından 118 milletvekili 'evet' 62 milletvekili 'hayır', 10 milletvekili ise çekimser oy kullanıldı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Avrupa Konseyi , Rusya Federasyonu , Dünya

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
14:37 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Rusya'ya yaptırımları kaldırdı
14:37 SpaceX en ağır roketi Falcon Heavy'i fırlattı
13:52 Rusya'da 6.6 şiddetinde deprem
13:47 Kilisede ayin sırasında oyun oynamak isteyen köpek kamerada
13:42 Çocuk kapısını açtığı otomobil bagajında yolculuk yaptı, annenin haberi olmadı
13:37 ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: S-400 teslim edilirse Türkiye F-35 programından çıkarılacak
13:33 Kilisede ayin sırasında oyun oynamak isteyen köpek kamerada