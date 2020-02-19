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Avrupa Konseyi Türkiye raporunu açıkladı: İnsan hakları savunucuları hedef alınıp susturulmamalı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları temsilcisi Dunja Mijatovic, Gezi Parkı davasında diğer 8 sanıkla birlikte hakkında beraat ve tahliye kararı verilen aktivist Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınmasının, Türk yargısındaki "derin" sorunları somut bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

19.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:05Avrupa Konseyi Türkiye raporunu açıkladı: İnsan hakları savunucuları hedef alınıp susturulmamalı
Avrupa Konseyi İnsan Hakları temsilcisi Dunja Mijatovic, Gezi Parkı davasında diğer 8 sanıkla birlikte hakkında beraat ve tahliye kararı verilen aktivist Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınmasının, Türk yargısındaki "derin" sorunları somut bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Mijatovic, Kavala'ya yönelik suçlamaların "inandırıcı" olmadığını söyledi.

Mijatovic, yapılan yazılı açıklamada "başından bu yana insan hakları ihalleri içeren" Osman Kavala davasının Ahmet Altan, Selahattin Demirtaş ve Taner Kılıç davaları ile benzerlikler gösterdiğini söyledi.
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Avrupa Konseyi, Osman Kavala, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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