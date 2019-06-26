26.06.2019 21:38
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Avrupa Konseyinin yeni Genel Sekreteri belli oldu

Avrupa Konseyinin yeni Genel Sekreteri belli oldu

Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyinin Genel Sekreterliğine Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi.

Türkiye 'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyinin Genel Sekreterliğine Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, ilk turda, kullanılan oyların 159'unu alan Buric, 105 oyun çıktığı Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders 'i geride bırakarak Genel Sekreterlik görevine seçildi.
Buric, Thorbjorn Jagland 'dan devralacağı sekreterlik görevine 18 Eylül 'de başlayacak.
Norveçli Jagland, 2009'dan bu yana Konseyin Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.
Kaynak: AA
Strazburg , Türkiye , Avrupa , Güncel

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