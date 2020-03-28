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Avrupa korona virüse ilaç arıyor

Korona virüs salgınının neden olduğu COVID-19 hastalığının tedavisi için Avrupa'da dört deneysel yöntemin klinik denemelerine başlandı.

28.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:36
Korona virüs salgınının neden olduğu COVID-19 hastalığının tedavisi için Avrupa 'da dört deneysel yöntemin klinik denemelerine başlandı. Zira öncelikle akciğerleri etkileyen yeni tip korona virüse yönelik tam bir tedavi henüz yok. Ancak tüm dünya bir taraftan virüse etki edecek ve korunma sağlayacak bir aşı, diğer taraftan da hastalığı tedavi edecek ilaç bulmak için çalışıyor. Avrupa ülkelerinde de çok sayıda ilaç, korona virüs ile enfekte olmuş hastalar üzerinde test ediliyor. Fransız devlet araştırma kuruluşu Batı Afrika'daki Ebola salgını tedavisinde kullanılan ilaçları deniyor. İnsan hücrelerinden elde edilen ve MS tedavisinde kullanılan sıtma ilacı olarak bilinen ilaçları hasta insanlar üzerinde inceliyor. Deneyler korona virüs ile enfekte olan ve bu nedenle bir hastanede tedavi gören Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İspanya ve Büyük Britanya'dan hastalar üzerinde uygulanıyor. Son Olarak Dünya Sağlık Örgütü de virüse karşı aşı için tarih verdi. Çalışmaların sürdüğüne işaret eden örgüt, en az bir yıl beklemek gerektiğini kaydetti.
(İHA) Avrupa korona virüse ilaç arıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Avrupa, Güncel

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Avrupa korona virüse ilaç arıyor

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