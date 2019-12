Avrupa Kros Şampiyonası hafta sonu Lizbon'da yapılacak

Türk atletlerin de yarışacağı 26. Avrupa Kros Şampiyonası, 8 Aralık Pazar günü Portekiz 'de düzenlenecek.Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lizbon'da düzenlenecek organizasyona, 40 ülkeden 600'ün üstünde sporcu katılacak.Büyükler, 23 ve 20 yaş altı kategorilerinde yarışların koşulacağı şampiyonada Türkiye'yi 23 sporcu temsil edecek.Milli takım kadrosunda, organizasyon tarihinde büyük kadınlarda 3 şampiyonluk elde eden tek isim olan Yasemin Can'ın yanı sıra erkeklerde 2015 şampiyonu Ali Kaya ve 2016 şampiyonu Aras Kaya da yer alacak.Portekiz'e 6 Aralık Cuma günü hareket edecek Türkiye Kros Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor:Büyük kadınlar: Meryem Akdağ, Esma Aydemir, Yasemin Can, Remziye Erman23 yaş altı kadınlar: Bahar Atalay, Damla Çelik, Sümeyye Erol, Betül Gülengül20 yaş altı kadınlar: Ayşe Ecer, Sıla Ergün, Elif Şura Özdemir, Hatice YıldırımBüyük erkekler: Sezgin Ataç, Ali Kaya, Aras Kaya, Ramazan Özdemir23 yaş altı erkekler: Ahmet Alkanoğlu, Hüseyin Can, Kenan Sarı20 yaş altı erkekler: Ayetullah Aslanhan, Muhammed Can Çatal, Tarık Demir, Ahmet Mutlu