11 Aralık 2018, 13:53
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"Avrupa Kulüpleri Altınordu'nun Felsefesine Odaklanıyor"

"Avrupa Kulüpleri Altınordu

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, görüştükleri Avrupa kulüplerinin futboldan çok Altınordu'nun felsefesine odaklandığını bildirdi.

Orhunbilge, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçen  ay uluslararası platformda üç önemli görüşme gerçekleştirdiklerini, Fransa'da  Lyon, Marsilya ve Montpellier yetkilileri ile kulübü tanıtıcı etkinlikler  yaptıklarını belirtti.
Bu görüşmelerin kulüp vizyonunu şekillendirmede önemli rol oynadığını,  Marsilya Kulübünde akademi öğrencilerine kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri  için tiyatro dersleri verildiğini öğrenmelerinin kendileri için kazanım olduğunu  aktaran Orhunbilge, şunları kaydetti:
"Lyon, Marsilya ve Montpellier ziyaretlerinin, sıkı sıkıya  sarıldığımız 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' sloganımızın ne kadar  değerli olduğunu bir kez daha göstermesi açısından bizleri çok mutlu ettiğini  ifade etmeliyiz. Özellikle şunu net olarak gördük ki, Avrupa kulüpleri,  yaptığımız ikili görüşmelerde futboldan çok kulübümüzün felsefesine  odaklanıyorlar, buradan hareketle saha dışı kriterlerin ne kadar önemli olduğunu  da bu sayede bir kez daha görmüş olduk."
Orhunbilge, bünyelerine kattıkları Niğde Anadolu Futbol Kulübünde  "Şimdi okullu olduk" sloganıyla açtıkları futbol okullarında kısa sürede 230  öğrenciye ulaştıklarını belirterek, "Anadolu'nun bu bereketli toprakları üzerinde  yeşeren filizler, yarınımız olacak, onlara gözümüz gibi bakıyor ve gelişimlerini  dikkatle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Marsilya,Lyon,Fransa,Avrupa

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