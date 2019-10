Avrupa kupalarında gruplarda ilk galibiyet Medipol Başakşehir'den

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 yenen Medipol Başakşehir , bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasında galip gelen ilk Türk takımı oldu.Bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi, Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte Medipol Başakşehir temsil ediyor. Bu galibiyetle Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında grup aşamasında ilk galibiyet sevincini yaşayan Türk takımı olmayı başardı.Medipol Başakşehir ikinci sıraya yükseldiTuruncu-lacivertli takım, Wolfsberger'i 1-0 yenerek gruptan çıkma iddiasını güçlendirdi.İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti. Medipol Başakşehir, aynı puana sahip Wolfsberger'in önünde ikinci sıraya yükseldi. J Grubu'nda Roma 5 puan ile ilk sırada yer alıyor.İrfan Can Kahveci Avrupa kupalarındaki ilk golünü attıMedipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarında kariyerindeki ilk golünü Wolfsberger'e attı.Turuncu-lacivertli takımdaki üçüncü yılını geçiren İrfan Can, Avrupa kupalarında ilk gol sevincini Avusturya ekibi karşısında yaşadı.Asker selamıMedipol Başakşehirli futbolcular, İrfan Can Kahveci'nin attığı golün sevincini asker selamı vererek kutladı.Tüm futbolcular saha kenarına gelerek, asker selamı verdi.Okan Buruk, Avrupa kupalarında ilk galibiyetini yaşadıMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyeride Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet sevincini Wolfsberger maçında yaşadı.Daha önce çalıştırdığı takımlarda Avrupa kupalarında mücadele edemeyen 47 yaşındaki teknik adam, Medipol Başakşehir ile çıktığı 5. Avrupa kupası mücadelesinde ilk galibiyetini elde etti.Buruk yönetimindeki Başakşehir, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos'a iki maçta da mağlup olurken, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'ya 4-0 yenildikten sonra Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.