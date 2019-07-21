Haberler» Spor» Haber

Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

21.07.2019 11:52 Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.
Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak.
Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise TSİ 13.25'te başlayacak. Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
Kaynak: AA
Avrupa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:39   Menemenspor'dan Bakayoko atağı
12:39   Akhisarspor, Dany ile devam etmeyecek
12:31   Galatasaray'da kıran kırana antrenman. Donk, Hasan şaş'ı sakatladı !..
12:27   Sivasspor'da Kone ve Erdoğan Yeşilyurt sağlık kontrolünden geçti
12:24   Fatih Terim ile aynı masada oturmanın bedeli 7500 TL
12:23   Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
12:19   Avrupa'nın zirvesinde iki Türk kadını