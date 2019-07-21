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Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor ve turu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri yarın belli olacak.

21.07.2019 13:26

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir'in katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak.

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise TSİ 13.25'te başlayacak. Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.

İLK MAÇLAR AĞUSTOS AYINDA

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Kaynak: AA
Avrupa, Spor

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