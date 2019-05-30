Avrupa Kürek Şampiyonası yarın İsviçre'de başlıyor

Avrupa Kürek Şampiyonası yarın İsviçre'de başlayacak.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Luzern şehrinde gerçekleştirilecek şampiyonada milli sporcular, 3 kategoride madalya mücadelesi verecek.
Organizasyonda hafif kilo erkekler dört çifte (LM4x) kategorisinde Türkiye'yi Fatih Ünsal, Bayram Sönmez, Mert Kaan Kartal ve Enes Kuşku temsil edecek.
Erkekler tek çiftede (M1x) Onat Kazaklı, hafif kilo erkekler tek çifte (LM1x) kategorisinde ise Enes Yenipazarlı yarışacak.
Avrupa Kürek Şampiyonası, 2 Haziran Pazar günü sona erecek.
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Kaynak: AA