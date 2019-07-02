Avrupa, liderleri üzerinde anlaştı: Avrupa Merkez Bankası başkanlığına Lagarde aday gösterildi

Avrupalı liderler, üç gün süren müzakereler sonucunda birliğin en önemli pozisyonlarına hangi isimlerin aday gösterilmesi gerektiği konusunda anlaştı.

Buna göre adaylığı üzerinde uzlaşma sağlanan isimler şu şekilde:

Avrupa Parlamentosu'nun onaylaması takdirinde bu isimler görevlerine başlayabilecek.

Lagarde, seçilmesi takdirinde Avrupa Merkez Bankası (AMB) başkanlığı görevine gelen ilk kadın olacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AMB ve Avrupa Komisyonu lideri olarak iki kadını aday göstermesiyle üç gündür süren müzakere düğümü çözülmüş oldu.

Lagarde, attığı tweetinde bu pozisyona aday gösterilmesinden onur duyduğunu söyleyerek süreç netleşene kadar IMF başkanlığından geçici olarak çekildiğini duyurdu.

Bu isimlerin belirlenmesine kadar giden süreçte, liderler ve parlamenterler arasında yoğun telefon ve görüşme trafiği yaşandı.

Hassas siyasi dengeler üç gündür Avrupa'nın en önemli pozisyonlarına hangi isimlerin seçilmesi gerektiği konusunda yoğun müzakerelerin yürütülmesine neden oluyordu.