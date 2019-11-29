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Avrupa Ligi'nde bir sevinç, iki hüzün

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta bu gece oynanan maçlarla sona ererken, Türk ekiplerinden Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı yenerek ilk grupta ilk galibiyetini aldı.

29.11.2019 01:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 01:53Avrupa Ligi'nde bir sevinç, iki hüzün
UEFA Ligi'nde 5. hafta bu gece oynanan maçlarla sona ererken, Türk ekiplerinden , Slovan Bratislava'yı yenerek ilk grupta ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor, Getafe'ye 1-0, Başakşehir ise Roma'ya 3-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta oynanan 24 karşılaşma ile tamamlandı. K Grubu'nda şansı kalmayan Beşiktaş, Slovan Brastislava'yı 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Geçen hafta bir üst tur şansını kaybeden Trabzonspor ise evinde İspanyol ekibi Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. İddiasını sürdüren tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir de evinde İtalyan takımı Roma'ya 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını son haftaya taşıdı.

Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Dudelange: 0 - APOEL: 2

Sevilla: 2 - Karabağ: 0

B Grubu

Lugano: 0 - Kopenhag: 1

Malmö: 4 - Dinamo Kiev: 3

C Grubu

Krasnodar: 1 - Basel: 0

Trabzonspor: 0 - Getafe: 1

D Grubu

Rosenborg: 1 - LASK: 2

Sporting Lizbon: 4 - PSV: 0

E Grubu

Lazio: 1 - Cluj: 0

Celtic: 3 - Rennes: 1

F Grubu

Vitoria: 1 - Standard Liege: 1

Arsenal: 1 - Eintracht Frankfurt: 2

G Grubu

Feyenoord: 2 - Rangers: 2

Young Boys: 1 - Porto: 2

H Grubu

Ferencvaros: 2 - Espanyol: 2

CSKA Moskova: 1 - Ludogorets: 1

I Grubu

Olexandriya: 0 - Wolfsburg: 1

Saint-Etienne: 0 - Gent: 0

J Grubu

Wolfsberger: 0 - Borussia Mönchengladbach: 1

Medipol Başakşehir: 0 - Roma: 3

K Grubu

Braga: 3 - Wolverhampton: 3

Beşiktaş: 2 - Slovan Bratislava: 1

L Grubu

Astana: 2 - Manchester United: 1

AZ Alkmaar: 2 - Partizan: 2 - İSTANBUL

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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