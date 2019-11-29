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Avrupa Ligi'nde bir sevinç, iki hüzün

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta bu gece oynanan maçlarla sona ererken, Türk ekiplerinden Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı yenerek ilk grupta ilk galibiyetini aldı.

29.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:05Avrupa Ligi'nde bir sevinç, iki hüzün
UEFA Ligi'nde 5. hafta bu gece oynanan maçlarla sona ererken, Türk ekiplerinden , Slovan Bratislava'yı yenerek ilk grupta ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor, Getafe'ye 1-0, Başakşehir ise Roma'ya 3-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta oynanan 24 karşılaşma ile tamamlandı. K Grubu'nda şansı kalmayan Beşiktaş, Slovan Brastislava'yı 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Geçen hafta bir üst tur şansını kaybeden Trabzonspor ise evinde İspanyol ekibi Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. İddiasını sürdüren tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir de evinde İtalyan takımı Roma'ya 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını son haftaya taşıdı.
Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A GRUBU
Dudelange: 0 - APOEL: 2
Sevilla: 2 - Karabağ: 0
B GRUBU
Lugano: 0 - Kopenhag: 1
Malmö: 4 - Dinamo Kiev: 3
C GRUBU
Krasnodar: 1 - Basel: 0
Trabzonspor: 0 - Getafe: 1
D GRUBU
Rosenborg: 1 - LASK: 2
Sporting Lizbon: 4 - PSV: 0
E GRUBU
Lazio: 1 - Cluj: 0
Celtic: 3 - Rennes: 1
F GRUBU
Vitoria: 1 - Standard Liege: 1
Arsenal: 1 - Eintracht Frankfurt: 2
G GRUBU
Feyenoord: 2 - Rangers: 2
Young Boys: 1 - Porto: 2
H GRUBU
Ferencvaros: 2 - Espanyol: 2
CSKA Moskova: 1 - Ludogorets: 1
I GRUBU
Olexandriya: 0 - Wolfsburg: 1
Saint-Etienne: 0 - Gent: 0
J GRUBU
Wolfsberger: 0 - Borussia Mönchengladbach: 1
Medipol Başakşehir: 0 - Roma: 3
K GRUBU
Braga: 3 - Wolverhampton: 3
Beşiktaş: 2 - Slovan Bratislava: 1
L GRUBU
Astana: 2 - Manchester United: 1
AZ Alkmaar: 2 - Partizan: 2
(İHA)

Beşiktaş, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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