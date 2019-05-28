Avrupa Ligi'nde final zamanı

UEFA Avrupa
Ligi'nin bu yılki finalinde iki İngiliz ekibi Arsenal
ve Chelsea
yarın kozlarını paylaşacak.
Arsenal ile Chelsea arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali yarın Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'deki Olimpiyat Stadyumu
'nda oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi
yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını ise Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniele Orsato olacak.
İlk kez VAR kullanılacak
Arsenal ile Chelsea arasında yarın oynanacak final karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanacak. VAR sistemi bu final mücadelesi ile birlikte ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde kullanılmış olacak.
Premier Lig'de Chelsea üstte Manchester City
'nin şampiyonluğu ile tamamlanan İngiltere
Premier Lig'de Chelsea, Arsenal'den üst sırada yer aldı. Maviler, topladığı 72 puanla ligi 3. sırada tamamlarken, Arsenal ise 70 puan elde ederek 5. sırada yer aldı. İki takım arasında bu sezon ligde oynanan ilk maçı Chelsea evinde 3-2'lik skorla kazanmayı başardı. Arsenal'in evindeki karşılaşmada ise ev sahibi ekip 2-0'lık sonuçla gülen taraf oldu.
Avrupa'da 3. randevu
İki ekip tarihlerinde 3. kez Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek. Daha önce 2003-2004 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki eşleşmede yarı final biletini alan taraf Chelsea olmuştu. Eşleşmenin ilk maçı 1-1 berabere sonuçlanırken, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup eden Chelsea bir üst tura yükselmişti.
Finallere İngiliz damgası
İngiliz ekipleri bu sezon dünya futboluna damga vurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayacak 4 takım da İngiliz ekiplerinden oluştu. Böylelikle, Avrupa futbolu tarihinde Kupa 1 ve Kupa 2'de ilk kez final maçını oynayacak 4 takım da aynı ülkeden olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham
ile Liverpool
1 Haziran'da kozlarını paylaşacak.
Chelsea'nin 9. finali
Chelsea yarınki maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 9. finaline çıkacak. Daha önce oynadığı 8 finalin 5'inden kupayla ayrılan Chelsea, bu başarıyı 6. kez tekrarlamanın peşinde. Maviler, ilk finaline 1971 yılında Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda çıkmış, Real Madrid
'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçerek şampiyon oldu. Chelsea 1998 yılında Stuttgart
'ı 1-0 yenerek yine aynı kupada şampiyonluğa ulaştı.
Maviler, 2008 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United
ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten finalde rakibine 6-5 mağlup olan Chelsea, 2012'de ise 1-1 sona eren finalde Bayern Münih
'e penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi kupasına uzandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2013 finalinde Benfica
'yı 2-1 yenen Chelsea, kupayı müzesine götürdü. Maviler, UEFA Süper Kupa
'da ise 1998 yılında Real Madrid'i 1-0 yendi, 2012'de Atletico Madrid
'e 4-1 kaybetti ve 2013'te 2-2 biten karşılaşmanın ardından Bayern Münih'e penaltılarda 5-4 mağlup oldu.
Arsenal'den 6'da 1
Topçular ise yarınki maçla birlikte Avrupa'da 7. final karşılaşmasına çıkacak. Arsenal daha önce oynadığı 6 finalin sadece 1'inden mutlu ayrılan taraf oldu. 1980'de Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Valencia
karşısında ilk finaline çıkan Arsenal, golsüz sona eren maçta penaltılarla 5-4 yenildi. Aynı kupada 1994'te Parma
ile finale kalan Topçular, rakibini 1-0 ile geçerek tek Avrupa zaferine ulaştı. 1995'te yine aynı kupada final oynayan Kuzey Londra
temsilcisi, Real Zaragoza
karşısında 2-1 mağlup oldu.
Arsenal, 1994'te Süper Kupa'yı Milan
'a 0-0 ve 2-0'lık skorlar sonucu kaptırdı.
2000 yılında UEFA Kupası finalinde Galatasaray
'a rakip olan Arsenal, 0-0 biten maçın ardından sarı-kırmızılı temsilcimize penaltılarla 4-1 mağlup oldu.
Arsenal 2006 yılında finale yükselme başarısı gösterdiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona
'ya 2-1 yenildi.
Mkhitaryan finalde yok
Öte yandan Arsenal, Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan
'ın güvenlik nedeniyle UEFA Avrupa Ligi finaline götürmeyecek. İngiliz kulübü, Ermeni futbolcunun güvenlik gerekçesiyle Bakü'deki finale götürülmeyeceğini açıklamıştı. Kulübün açıklamasında, "Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde Henrikh Mkhitaryan'ın Chelsea ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde oynayamayacağını duyuruyoruz" denildi. Açıklamada, Mkhitaryan ve takım arasında tüm opsiyonların değerlendirildiği vurgulanırken, futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşme sonrası oyuncunun kadroda yer almamasına karar verildiği belirtilmişti. - İSTANBUL
Arsenal
, Chelsea
, Avrupa
, Spor
Kaynak: İHA