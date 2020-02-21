Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa
Ligi Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir
, Portekiz deplasmanında 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Başakşehir, Portekiz deplasmanında Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan ekibi Roma
sahasında Belçika temsilcisi Gent'i 1-0 yendi. Bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alan Ünder, mücadele forma giyemedi.
Son 16 turunda rövanş karşılaşmaları 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ SON 32 TURU İLK MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
Eintracht Frankfurt: 4 - Salzburg: 1
Sporting Lizbon: 3 - Medipol Başakşehir: 1
Ludogorets: 0 - Inter: 2
Club Brugge: 1 - Manchester United: 1
Shakhtar Donetsk: 2 - Benfica: 1
Cluj: 1 - Sevilla: 1
Kopenhag: 1 - Celtic: 1
Getafe: 2 - Ajax: 0
Glasgow Rangers: 3 - Braga: 2
Roma: 1 - Gent: 0
Wolfsburg: 2 - Malmö: 1
AZ Alkmaar: 1 - LASK: 1
Olympiakos: 0 - Arsenal: 1
APOEL: 0 - Basel: 3
Bayer Leverkusen: 2 - Porto: 1
Wolverhampton: 4 - Espanyol: 0
(İHA)