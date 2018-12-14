Avrupa Ligi'nde Son 32'ye Kalan Takımlar Belli Oldu

UEFA Avrupa
Ligi'nde son hafta maçları oynandı ve 12 grupta son 32'ye kalan takımlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi grup aşama heyecanı bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Türk ekiplerinden Beşiktaş
, sahasında Malmö
'ye 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Geçtiğimiz hafta üst turu garantileyen Fenerbahçe
ise deplasmanda Spartak Trnava
'ya 1-0 mağlup olurken, Akhisarspor da Standard Liege ile golsüz berabere kalarak grubu 1 puanla tamamladı. Son maçların ardından A Grubu'nda Zürih ve Bayer Leverkusen
B Grubu'nda Salzburg
ve Celtic
, C Grubu'nda Zenit
ve Slavia Prag
, D Grubu'nda Dinamo Zagreb
ve Fenerbahçe, E Grubu'nda Arsenal
ve Sporting Lizbon
, F Grubu'nda da Real Betis
ve Olympiakos
, G Grubu'nda Villarreal
ve Rapid Wien
, H grubunda Eintracht Frankfurt
ve Lazio
, I Grubu'nda Genk
ve Malmö, J grubunda Sevilla
ve Krasnodar
, K Grubu'nda Dinamo Kiev
ve Rennes
, L grubunda da Chelsea
ve BATE, son 32'ye yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu: AEK Larnaca: 1 - Bayer Leverkusen: 5 Ludogorets
: 1 - Zürih: 1
B Grubu: Celtic: 1 - Salzburg: 2 Leipzig
: 1 - Rosenborg: 1
C Grubu: Slavia Prag: 2 -Zenit: 0 Kopenhag
: 0 - Bordeaux
: 1
D Grubu: Spartak Trnava: 1 - Fenerbahçe: 0 Dinamo Zagreb: 0 - Anderlecht
: 0
E Grubu: Arsenal: 1 - Karabağ
: 0 Sporting Lizbon: 3 - Vorskla Poltava: 0
F Grubu: Dudelange: 0 - Real Betis: 0 Olympiakos: 3 - Milan
: 1
G Grubu: Rapid Wien: 1 - Glasgow Rangers
: 0 Villarreal: 2 - Spartak Moskova
: 0
H Grubu: Lazio: 1 - E. Frankfurt: 2 O. Marsilya
: - Apollon
: 3
I Grubu: Genk: 4 - Sarpsborg: 0 Beşiktaş: 0 - Malmö: 1
J Grubu: Akhisarspor: 0 - Standard Liege: 0 Sevilla: 3 - Krasnodar: 0
K Grubu: Dinamo Kiev: 0 - Jablonec: 1 Rennes: 2 - Astana
: 0
L Grubu: PAOK: 1 - BATE: 3 MOL Vidi: 2 - Chelsea: 2
(İHA)
Fenerbahçe,Beşiktaş,Avrupa
14 Aralık 2018 Cuma 08:51