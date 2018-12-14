Avrupa Liginde Akhisarspor, Standard Liege ile 0-0 Berabere Kaldı

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son hafta maçında Belçika'nın Standard Liege takımıyla 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Akhisarspor, Avrupa'daki ilk puanını aldı, Standard Liege de grubu 3. sırada tamamlayarak, turnuvaya veda etti. Standard Liege'de Mpoku, maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

"BEŞİKTAŞIMIZA GEÇMİŞ OLSUN"

Maç sonunda konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Yapılan hamleler skoru değiştirmeyince birer puana razı olduk. İlk defa katıldığımız UEFA Avrupa Ligi'ni puansız kapatmamış olduk." dedi. Arslan, "Biz UEFA'yı kapattık ama Beşiktaşımız da kapatmış, onlara da geçmiş olsun diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.