Avrupa Liginde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona erdi. Temscilerimizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde bazı muhtemel rakipleri ise kesinleşti. Beşiktaş'ın ise Malmö maçından alacağı sonuca göre şekillenecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ise UEFA Avrupa Ligi'nde oldukça zorlu rakipler bekliyor.

KURA ÇEKİMİ 17 ARALIK'TA

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesinin kesinleşmesi ile kura çekimi tarihi merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü Türkiye saati ile 15:00'da gerçekleşecek. Son 32 turunda ilk maçlar 14 Şubat, rövanş maçları ise 21 Şubat tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Türkiye'de TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN KESİNLEŞEN RAKİPLERİ

Napoli

Inter

Chelsea

Arsenal

Valencia

Salzburg

Zenit

Benfica

E.Frankfurt

Dinamo Kiev

BEŞİKTAŞ GRUP BİRİNCİSİ OLURSA SERİBAŞI OLACAK

Beşiktaş (turu geçerse) ancak grup birincisi olursa seribaşı olacak. Siyah beyazlılar ikinci olarak kalifiye olması halinde seri başı olamayacak. Beşiktaş eğer gruptan 2. olarak çıkarsa yine Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yukarıdaki muhtemel rakiplerinden biriyle eşleşecek.

32 TAKIM KARŞI KARŞIYA GELECEK

UEFA Avrupa Ligi 2. turunda toplam 32 takım olacak. Bu takımların 16'sı seribaşı olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 12 grup birincisi seribaşı olmaya hak kazanacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımdan daha çok puan toplayan 4'ü de seribaşı olacak.

(Futbol Arena)