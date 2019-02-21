21 Şubat 2019, 19:36
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Avrupa Liginde Fenerbahçe, Zenit'e Konuk Oluyor! Maçta Üçüncü Gol Geldi

Avrupa Liginde Fenerbahçe, Zenit

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zenit'e konuk oluyor. Saat 20:55'te başlayan mücadele 2-1 Zenit'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Fenerbahçe, son 32 turu rövanş maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetiyor. Saat 20:55'te başlayan mücadele 2-1 Zenit'in üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

43' GOL! Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın muhteşem golüyle farkı bire indirdi.

40' Skrtel sarı kart gördü.

39' Jailson ceza alanı dışından gelişine bir vuruş yaptı, kaleci Lunev topu kontrol etti.

37' Zenit, Serdar Azmoun'un golüyle skoru 2-0'a getirdi.

19' Serdar Azmoun sarı kart gördü.

13' Eljif Elmas hava topu mücadelesinde ceza alanında yerde kaldı, hakem Michael Oliver "devam" dedi.

4' Zenit, Ozdoev'in attığı golle 1-0 öne geçti.

1' Karşılaşma başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar.

İLK 11'LER

ZENİT: Lunev, Smolnikov, Ivanovic, Rakitsky, Anyukov, Ozdoyev, Barrios, Hernani, Sardar Azmoun, Driussi, Dzyuba

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, M. Topal, Jailson, Alper, Eljif, Moses, Ayew

Avrupa, Zenit, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (36)
KADİR: Derhal şeneri ve spikeri değiştirmek lazım resmen kafayı yiyeceğim herşey olabilir türk takımı olduğu için Fenerbahçeyi destekliyorum Galatasarayımada başarılar yaw ne kadar hain varmış şu ülkemde
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SERDAR BİTİRİM : Hadi Zenit güldür yüzümüzü
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GALATASARAY : Bu skor Fenerbahçe yi son 16'ya taşıyacak haydiiiiiiii Fenerbahçe Türkiye için saldır
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Eğlenceye tam gaz devam:)))
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