Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu

Avrupa'nın en prestijli liglerinde boy gösteren Türk futbolcuları, bu hafta attıkları goller ve yaptıkları asistlerle takımlarına önemli katkı sağladı. Enes Ünal, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve Ozan Kabak takımları adına birer gol kaydederken, Kaan Ayhan ve Yusuf Yazıcı yaptıkları asistlerle takımlarına katkı sağladı.

OZAN KABAK BERABERLİK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04, Bundesliga'nın 11. haftasında Augsburg'a konuk oldu.

Konuk ekip, rakibini 3-2 mağlup ederken milli savunmacının 71. dakikadaki golü takımı adına galibiyetin kapısını araladı.

Son 20 dakikaya 2-1 geride giren Gelsenkirchen ekibi, genç stoperin fileleri bulmasıyla skoru dengeledi.

Sezona sakat başlayan Ozan, Almanya Kupası'nda oynanan Arminia Bielefeld maçının ardından ikinci defa ilk 11'de sahaya çıktı ve bu sezon ilk defa gol sevinci yaşadı.

82. dakikada sahneye çıkan Amine Harit, maçın skorunu belirledi ve Ozan Kabak'ın takımı Schalke'ye üç puan kazandırdı.

ÇAĞLAR ATTI, LEİCESTER KAZANDI

Premier Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında Crystal Palace'a konuk olan Leicester City, rakibini 2-0'lık skorla devirdi.

Brendan Rodgers'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri ise 57. dakikada milli futbolcu Çağlar Söyüncü ve 88. dakikada Jamie Vardy kaydetti.

Bu gol Çağlar'ın Leicester City forması altında kaydettiği ilk gol olurken, 23 yaşındaki oyuncu kulüp tarihinde Mustafa İzzet'ten sonra bir Premier Lig maçında gol atan ikinci Türk futbolcu oldu.

CENK TOSUN EVERTON'A BİR PUANI GETİRDİ

Premier Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında Tottenham'ı ağırlayan Everton, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Tottenham, Dele Alli'nin 63. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Everton'a beraberliği getiren gol ise maça yedek kulübesinde başlayan ve 68. dakikada oyuna dahil olan Cenk Tosun'dan geldi. 90+7'de sahneye çıkan milli futbolcu, Lucas Digne'nin soldan ortasında ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla maçın sonucunu belirledi: 1-1

Cenk Tosun bu golüyle birlikte bu sezon Everton forması altındaki ilk golünü kaydetti.

ENES ÜNAL'IN İLK GOLÜ

Enes Ünal'ın formasını giydiği La Liga ekibi Real Valladolid, konuk ettiği Mallorca'yı 3-0'lık skorla geçti.

Genç golcü, 50. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçti ve yaptığı başarılı vuruşla bu sezon attığı ilk golü kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Valladolid, bu sonucun ardından puanını 17 yaptı.

KAAN AYHAN'DAN ASİST

Bundesliga'nın 11. haftasında Köln'ü konuk eden Fortuna Düsseldorf, rakibini 2-0 mağlup etti.

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Düsseldorf'ta 61. dakikada Erik Thommy'nin skoru belirleyen golünün asistini Kaan Ayhan yaptı.

Kaan Ayhan ilk 11 başladığı bu karşılaşmada 90 dakika görev aldı.

Düsseldorf ise bu skorun ardından puanını 10'a yükseltti.

YUSUF'UN ASİSTİ YETMEDİ

Fransa Ligue 1'in 12. hafta mücadelesinde Marsilya ile Lille Velodrome Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

83. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasını gole çeviren Adama Soumaoro Marsilya lehine 2-0 olan skoru 2-1'e getirse de bu gol Lille için yeterli olmadı.

Lille, sahadan da 2-1 mağlup ayrıldı.