Avrupa Merkez Bankası Başkan adayı Christine Lagarde kimdir?

Merkez Bankası başkanlığına IMF (Uluslararası Para Fonu) Başkanı Christine Lagarde aday gösterildi. Lagarde, seçilmesi durumunda Avrupa Merkez Bankası (AMB) başkanlığı görevine gelen ilk kadın unvanına sahip olacak. Christine Lagarde kaç yaşında? Christine Lagarde eğitimi ve diğer ayrıntılar haberimizde.

CHRİSTİNE LAGARDE KİMDİR?

Christine Madeleine Odette Lagarde, 1 Ocak 1956 tarihinde Fransa Paris'te dünyaya geldi. Le Havre Lisesi'nde, Claude Monet de, 1974 yılında mezun olduktan sonra ABD'de Holton-Arms Okulu, Bethesda, Maryland'daki kız okuluna gitti. Fransız avukat ve politikacı olan Lagarde, Haziran 2007'de Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından atanan François Fillon hükümetinde Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı olarak görev yaptı.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINLARI ARASINDA YERİNİ ALDI

Odette Lagarde, Dominique de Villepin hükümetinde Tarım, Balıkçılık ve Ticaret Bakanlığı yaptı. Fransa'da Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde iş adamı Bernard Tapie'ye yapılan 400 milyonluk ödemeyi incelemeye tabi tutmadığı gerekçesiyle yargılandı ve görevi ihmalden suçlu bulunsa da bir ceza almadı. Uluslararası hukuk firması Baker & McKenzie'nin Paris bürosuna 1981 yılında avukat olarak katıldı ve 1999-2004 yılları arası ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti. 2009 yılında Forbes dergisi tarafından dünyanın en güçlü 17. kadını olarak yer aldı.

IMF'NİN İLK KADIN BAŞKANI OLDU

Christine Lagarde, Dominique Strauss-Kahn'ın yerine Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı olarak adaylığını koyduğunu açıkladı ve 28 Haziran 2011 tarihinde IMF'nin ilk kadın başkanı seçildi. 2016 yılında tek aday olarak girdiği IMF başkanlık seçimini tekrar kazandı. Başarılı politikacı, Pierre-Henri ve Thomas isimli iki çocuk annesidir.