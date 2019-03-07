Avrupa Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. ECB, faizlerde herhangi bir değişiklik yapmayarak sabit bıraktı.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

GEREKTİĞİ SÜRECE MEVCUT SEVİYEDE KALACAK

Açıklamada, faiz oranlarının, en azından 2019 sonuna kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA