Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi - Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Fed ve İngiltere Merkez Bankası faiz indirimlerinin ardından gözlerin çevrildiği Avrupa Merkez Bankası, bugünkü toplantısının ardından faizlerde bir değişikliğe gitmediğini açıkladı.

12.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:09
Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi
Fed ve İngiltere Merkez Bankası faiz indirimlerinin ardından gözlerin çevrildiği Avrupa Merkez Bankası, bugünkü toplantısının ardından faizlerde bir değişikliğe gitmediğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Ekonomi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Ekonomi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Ekonomi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Ekonomi
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti Ekonomi
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Ekonomi
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Ekonomi
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Ekonomi
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu