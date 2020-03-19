Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Avrupa Merkez Bankası piyasaları korumak için 750 milyar euro acil destek programı başlatıyor - Haberler

Avrupa Merkez Bankası piyasaları korumak için 750 milyar euro acil destek programı başlatıyor

Avrupa Merkez Bankası piyasalarda tansiyonu düşürmek ve koronavirüsün (Covid-19) olumsuz etkileriyle boğuşan Euro bölgesini koruma altına almak için 750 milyar euroluk acil destek programı başlatma kararı aldı.

19.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:13
Avrupa Merkez Bankası piyasaları korumak için 750 milyar euro acil destek programı başlatıyor
Avrupa Merkez Bankası piyasalarda tansiyonu düşürmek ve koronavirüsün (Covid-19) olumsuz etkileriyle boğuşan Euro bölgesini koruma altına almak için 750 milyar euroluk acil destek programı başlatma kararı aldı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sıra dışı zamanlar sıra dışı önlemler gerektirir. Bizim euroya bağlılığımızın bir sınırı yok." mesajını paylaştı.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Avrupa Merkez Bankası, Koronavirüs, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Haberler
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haberler
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Haberler
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Haberler
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Haberler
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank’a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz Haberler
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Loading