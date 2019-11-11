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Avrupa'nın 5 büyük kulübü Vedat Muriqi'in peşinde

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi'i transfer etmek için Manchester United, Tottenham, Lazio, Atletico Madrid, Juventus gibi dev kulüpler Kosova'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçları takip edecekler.

11.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:54

'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi, milli maçlar sırasında bir kez daha gözlemcilerin ilgi odağı olacak.

Bu sezon Manchester United, Tottenham, Lazio, Atletico Madrid, Juventus gibi kulüplerin yakından takip ettiği Vedat Muriqi için Kosova'nın Çekya ve ile oynayacağı EURO 2020 eleme maçlarında gözlemciler tribünde olacak.

Kosovalı yıldızı 90 dakika mercek altında tutacak olan gözlemciler, her hareketi not edecek ve transfer için raporlarını kulüplerine sunacak.

MURIQI, TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kademe atlayan 25 yaşındaki santrfor ise şu an için sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu ve Kosova'nın tarihinde ilk kez kalmayı hedeflediği EURO 2020'yi düşünüyor.

İngiltere'nin ardından grupta üçüncü sırada yer alan Kosova, deplasmanda Çekya'ya karşı kazanırsa İngiltere maçı öncesi rakibinin 2 puan önüne geçecek. İngiltere ile evinde oynayacak olan Kosova, bu maçtan da istediği sonucu çıkarabilirse ülke tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya katılacak.

Vedat Muriqi de Kosova'nın en büyük yıldızı olarak ülkesini ilk kez böylesi büyük bir sahneye taşımayı ve tarihe geçmeyi hedefliyor.

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Avrupa'nın 5 büyük kulübü Vedat Muriqi'in peşinde

Manchester United, Fenerbahçe, İngiltere, Kosova, Spor


HABER YORUMLARI (5)
VATANDAŞ:NİYE İNŞAATMI YAPACAKLAR.
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YORUMCU:2021 ALTIN AYAKKABI ÖDÜLÜNÜ ALIR
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MİSAFİR:nere ara yıldız oldu bu. . Tamam güzel goller atıyor iyi futbolcu ama geçmişte ne başarısı var ki yıldız olsun
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FİFİ:KESİN ÖYLEDİR HATTA KAPIDA BEKLİYORLARDIR
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GFB İNEGÖL:50 ye sattığımızda o surat ifadelerinizi ekranlara taşımaktan zevk alıcaz koçum;))
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