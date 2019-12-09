Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de haftanın görünümü

Süper Lig'de Sivas fırtınası

Liverpool durdurulamıyor

Juve ilk kez kaybetti, Inter liderliğe geçti

La Liga'da zirvede Barca ve Real puan puana

Almanya'da zirveye Mönchengladbach damgası

Fransa'da Paris Saint-Germain çok rahat

Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Avrupa 'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bu hafta oynanan mücadelelerin ardından bazı liglerde zirve el değiştirirken, bazılarında ise lider takımlar yerlerini korudu.

İngiltere Premier Lig'de yenilgisiz lider Liverpool, yoluna dolu dizgin devam ederken, İtalya Serie A'da lider değişti. Almanya Bundesliga'da ise Borussia Mönchengladbach, Bayern Münih'i devirerek liderliğini sürdürürken, La Liga'da Barcelona ve Fransa Ligue 1'de Paris-Saint Germain zirvedeki yerlerini korudu. Süper Lig'de ise sezonun sürpriz takımı Demir Grup Sivasspor, galibiyet serisine devam ederek liderliğini sağlamlaştırdı.

SÜPER LİG'DE SİVAS FIRTINASI

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar bu hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadeleyi 3-1 kazanarak zirvedeki yerini korudu. Sivasspor, bu galibiyeti ile birlikte ligde üst üstte 6'ncı kez kazanmış oldu. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ligde en son 18 Ekim'de deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olmuştu. Demir Grup Sivasspor attığı 29 gol ile ligde Yeni Malatyaspor ile birlikte en çok gol atan takım unvanına da sahip. Yiğidolar'da Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt gösterdikleri performanslarla göz kamaştırıyor.

LIVERPOOL DURDURULAMIYOR

İngilltere Premier Lig'de de Liverpool kazanmaya devam ediyor. Kırmızılar bu hafta da deplasmanda Bournemouth ile oynadığı müsabakayı 3-0 kazanarak, ligde üst üstte 7'nci, toplamda ise 15'inci galibiyetini elde etti ve puanını 46'ya yükseltti. Merseyside ekibinin, Premier Lig'de en yakın rakibi Leicester City ile arasında 8 puan fark bulunurken, ezeli rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkı ise 14'e çıktı.

JUVE İLK KEZ KAYBETTİ, INTER LİDERLİĞE GEÇTİ

İtalya Serie A'da bu hafta liderlik el değiştirdi. Serie A'da bu sezona da favori olarak başlayan son 8 yılın şampiyonu Juventus, deplasmanda Lazio'ya 3-1 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı ve liderliği İnter'e kaptırdı. Inter ise sahasında Roma ile golsüz berabere kaldı ve puanını 38'e yükselterek ligde 8 haftadır süren yenilmezlik serisini devam ettirdi. Antonio Conte'nin Inter'i, yediği 13 gol ile ligde en az gol yiyen takım unvanına da sahip.

ALMANYA'DA ZİRVEYE MONCHENGLADBACH DAMGASI

Almanya Bundesliga'da zirvede Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Borussia Mönchengladbach yer alıyor. Mönchengladbach bu hafta sahasında ligde son 7 yıldır şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih'i konuk ettiği karşılaşmayı 2-1 kazanarak liderlik koltuğunu korudu. Sezona ligin favorisi olarak başlayan Bayern ise 24 puanda kaldı ve 7'nci sırada geriledi.

Mönchengladbach, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 8 puanla Roma ile birlikte liderliği paylaşırken, Başakşehir 7 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.

Borussia Mönchengladbach 12 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te grubun kaderini belirleyecek müsabakada sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

LA LIGA'DA ZİRVEDE BARCA VE REAL PUAN PUANA

İspanya La Liga'da zirveyi iki ezeli rakip Barcelona ve Real Madrid 34'er puanla paylaşırken bu iki takımı 31 puanlı Sevilla takip ediyor. Katalan ekibi, Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'nin attığı 3 golle lig tarihinde en çok hat-trick yapan oyuncu unvanını Cristiano Ronaldo'dan (34) aldığı mücadelede Mallarco'yu 5-2 mağlup etti ve puanını 34'e yükselterek averajla liderliğini sürdürdü. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Real Madrid ise sahasında konuk ettiği Espanyol'u 2-0 mağlup ederek puanını 34 yaptı.

FRANSA'DA PARIS SAINT-GERMAIN ÇOK RAHAT

Fransa Ligue 1'de Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain 1 maç eksiğine rağmen en yakın rakibi Marsilya'nın 5 puan fark önünde liderliğini sürdürüyor. Paris ekibi bu hafta deplasmanda Montpellier'i 3-1 mağlup ederek puanını 39'a yükseltti.

Paris Saint-Germain UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te Galatasaray'ı konuk edecek.