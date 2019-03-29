29 Mart 2019, 19:26
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Avrupa'nın Dev Takımları, Cengiz Ünder'in Peşinde!

İtalyan basını, Arsenal, Tottenham, Bayern Munih, Real Madrid ve Sevilla'nın milli oyuncu Cengiz Ünder'i transfer etmek istediğini yazdı.

Cengiz Ünder, Roma'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin hayallerini süslüyor. Corriere dello Sport'un haberine göre birçok takım şimdiden Cengiz için zemin yoklamaya başlarken bu takımlar hakkında da kısa bilgiler paylaşıldı.

ROMA 50 MİLYON EURO İSTİYOR

İddiaya göre Cengiz Ünder'i isteyen takımlar Arsenal, Tottenham, Bayern Munih, Real Madrid ve Sevilla olarak dikkat çekiyor. Roma'nın yaklaşık 15 milyon euro ödeyerek aldığı 21 yaşındaki A Milli oyuncumuz, Monchi'nin ayrılması sonrasında yeni bir maceraya yelken açabilir. Biçilen bonservis bedeli ise 50 milyon euro.

(Sporx)

Tottenham, Arsenal, Avrupa, Cengiz Ünder, Spor



YORUMLAR (2)
DÜRBÜNLÜ: Evladım Cengiz:Sana Menejerlik Yapmak İstiyorum..Beni Dinlersen Aslaa Sırtın Yere Gelmez Oğlum.
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DEGO: ATMAAA ŞAKİRR. . . YAVAŞ BİRAZ
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