09.07.2019 16:12
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Avrupa'nın en büyük akvaryumunda yangın

Avrupa

İspanya'daki Avrupa'nın en büyük akvaryumu Oceanografic'in girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İspanya'daki Avrupa'nın en büyük akvaryumu Oceanografic'in girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İspanya'nın Valensiya kentinde yer alan Avrupa'nın en büyük akvaryumu Oceanografic'in girişinde yangın çıktı. Turistlerin uğrak yerlerinden olan akvaryum yangının ardından tahliye edildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çevredeki yollar kapatıldı. Oceanografic, tarafından yapılan açıklamada yangının yaklaşık 20 dakika sonra söndürüldüğü belirtildi.

İtfaiye sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ve deniz hayvanlarının zarar görmediği belirtildi.

Valensiya'da 2003 yılında açılan akvaryum, 500'den fazla farklı türden 45 binden fazla deniz hayvanına ev sahipliği yapıyor. Akvaryumun toplam su deposu hacmi ise 42 milyon litre. - MADRİD
Kaynak: İHA
İtfaiye, İspanya, Avrupa, 3. Sayfa

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