Avrupa'nın En İyi Festivalleri Elinizin Altında

Avrupa Festivaller Birliği'nin (EFA) Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenen projesi EFFE'nin (Avrupa için Festivaller, Festivaller için Avrupa) Türkiye Festival Merkezi İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV), Türkiye Festivallerini Avrupa'nın festival arama motoru FestivalFinder'a kayıt olmaya davet ediyor.

EFFE'nin sitesinde 14 Kasım'da başlayan kayıtların ücretsiz olduğunu hatırlatan Sarper,FestivalFinder'a (Festival Bulucu) kayıt olan sanat festivallerinin tüm Avrupa'da binlerce festival severle tanışma olanağına kavuşacağını belirtti. Sistemin, Avrupa'daki sanat festivalleri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi sağlayacağını da vurgulayan Sarper, "FestivalFinder, Avrupa'nın bütün kültürel zenginliğini parmaklarımızın ucuna getirecek. En büyük arzumuz, Türkiye'nin onlarca nitelikli festivalinin bu kültürel zenginlik içinde adını geçirmesidir. Ücretsiz olan bu başvuru festivallerimize Avrupa ve ötesini kapsayan 45 ülkede tanınırlık sağlarken ülkemizin tanıtımının kültür ve sanat yoluyla yapılmasına büyük katkı sağlayacak" dedi. EFFE'nin FestivalFinder uygulaması ilebu 45 ülkede uluslararası izleyicileri, festival severleri, sanatçıları, yöneticileri, gezginleri, akademisyenleri, gazetecileri, blogcuları, sanat politikalarını belirleyenleri ve kent yöneticilerini Avrupa'nın festival mekanlarında buluşturmayı hedeflediğini kaydeden Sarper, "aynı zamanda festivalfinder.eu, festivaller, şehirler, turizm kurulları ve izleyiciler için Avrupa'nın sanat festivallerini içeren en güncel, kapsamlı ve pratik bir rehber olmayı da amaçlıyor" dedi.