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Avrupa'nın en iyi futbol takımları arasında Galatasaray 23. sırada yer aldı

UEFA tarafından açıklanan tüm zamanların en iyi futbol takımları arasında Galatasaray, 23. sırayı alarak en başarılı Türk takımı unvanını elde etti.

25.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:30 Avrupa'nın en iyi futbol takımları arasında Galatasaray 23. sırada yer aldı
UEFA tarafından açıklanan tüm zamanların en iyi futbol takımları arasında , 23. sırayı alarak en başarılı Türk takımı unvanını elde etti.
UEFA'nın, 1955-2019 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların başarılarına göre belirlediği listede, zirveye, Real Madrid yerleşti.
İspanya temsilcisi, en çok kupa kazanan, maça çıkan, karşılaşma kazanan ve gol atan ekip unvanlarını da elde ederek tüm zamanların en iyi takımı listesinde rakiplerine açık ara fark attı.
İkinci sırada Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yer aldığı listenin ilk üçü arasına adını yazdıran diğer takım ise İspanya'nın Barcelona ekibi oldu.
En başarılı Türk takımı Galatasaray
En başarılı Avrupa takımları arasına 23. sıradan adını yazdıran Galatasaray, 26 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 175 karşılaşmanın 57'sinden zaferle ayrılırken, 43 maçta berabere kaldı ve 75 müsabakada yenilgi yaşadı. Kalesinde 272 gol gören sarı-kırmızılı takım, rakip ağları 213 kez sarstı ve toplamda 157 puan topladı.
Listede yer alan diğer Türk takımlarından Fenerbahçe 47'nci, Beşiktaş 55'inci, Trabzonspor 116'ncı, Medipol Başakşehir 315'inci, Sivasspor 384'üncü ve Bursaspor 445'inci sırada yer aldı.

Galatasaray, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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