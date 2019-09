Avrupa'nın en iyi top modeli seçildi

İlk kez düzenlenen Europe Best Top Model Contest 2019'un finali dün akşam Almanya 'nın Düsseldorf kentinde yapıldı. Moda tasarımcısı Ali Adar'ın organizasyonuyla Düsseldorf'ta Crown Plaza Otel'de düzenlenen yarışmada Marble Nyathi birinci seçildi. Yarışmada kural gereği sadece 2019'un birincisi seçilirken; ikinci, üçüncü gibi diğer derecelendirmeler yapılmadı.Final yarışması Japonya'dan gelen piyanist Eri Minami'nin mini piyano dinletisiyle başladı. Ardından, Almanya Süperstarını Arıyor (DSDS) yarışmacılarından Severino Seeger sahne aldı ve gösterinin ilk ve son bölümlerinde modellere şarkılarıyla eşlik etti.Aralarında Türk yarışmacıların da olduğu, farklı uluslardan 17 genç kız, Avrupa 'nın en iyi top modeli olmak için podyuma çıktı. Gösteri, Mayo, serbest stil ve gelinlik olmak üzere 3 kategoride yapıldı.GENÇ YETENEKLERİ MODA DÜNYASINA KAZANDIRMAK İSTİYORUZUzun yıllar Düsseldorf kentinde moda camiasının içinde bulunan Ali Adar, ilk kez düzenlediği yarışma için şunları söyledi: "22 yıldır Düsseldorf'ta moda sektörünün içerisindeyim, epeyce tanınıyorum. Bir yıl önce benzer bir yarışmaya jüri olarak katıldım, yarışmada çok eksikler görmüştüm, ama oradan esinlenerek böyle bir çalışmayı neden ben yapmayayım diyerek başladım. Yedi kişilik bir ekiple bu yarışmayı hazırladık, ilk olmasına rağmen başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Amacımız amatör genç yetenekleri moda dünyasına kazandırmaktı."JÜRİDE TANINMIŞ İSİMLER DE VARDIJüride, Neuss şehrinin tanınmış iş adamlarından Turabi Yıldız, plastik cerrah Dr. Mehmet Atila, gazeteci Barbaros Yüksel, mimar Dr. Achim Onur, Duisburg'dan 'Angels Couture Modaevi' sahipleri Tuğba Kaygısız, Güler Can yer alırken, jüri heyetinin yanı sıra bir koltuk da davetliler arasından seçilen jüri üyesine ayrıldı.ZIMBABWELİ YARIŞMACI AVRUPA'NIN EN İYİ TOP MODELİ SEÇİLDİYarışmanın son bölümünde modeller tekrar sahneye gelerek jüriden gelen soruları yanıtladılar. Zimbabwe'den Marble Nyathi jüriden en fazla puanı alarak Europe Best Top Model 2019 seçildi. Nyathi'ye ödülünü Angels Couture'ün sahiplerinden Tuğba Kaygısız takdim etti. Marble Nyathi, isminin birinci olarak anons edilmesinin ardından sahnede bir süre cümle kurmakta zorlandı ve daha sonra birinciliği beklemediğini çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.- Elcivan