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Avrupa'nın en sessizi Göztepe

Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde geride kalan haftalarda golle tanışmayan tek ekip Göztepe oldu.

17.09.2019 11:16Avrupa'nın en sessizi Göztepe
Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde geride kalan haftalarda golle tanışmayan tek ekip Göztepe oldu.

4 haftası geride kalan Süper Lig'de henüz gol sevinci yaşayamayan Göztepe, kötü istatistiğiyle Avrupa'da listenin ilk sırasında kendine yer buldu. Süper Lig'de gol atamayan tek ekip olan İzmir temsilcisi, Avrupa'nın 5 büyük liginde de gol sevinci yaşayamayan tek ekip oldu. Bu haftaya kadar İtalya Serie A ekibi Lecce ille birlikte gol atamayan iki ekip unvanını paylaşan İzmir temsilcisi, İtalyan renktaşının deplasmanda Torino'ya iki gol atmasıyla listede tek başına kaldı.

Golü olmayan yok

5 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace attığı 3 golle ligin en az skor üreten takımı olurken, İspanya'da Leganes, İtalya'da Sampdoria ve Fransa'da Dijon ise 1'er golle bu alanda liglerinin en altında kendilerine yer bulabildi. Almanya Bundesliga'da ise 3'er gollü Hertha Berlin ve Hoffenheim en az gol atan iki ekip oldu.

4 takım aynı kaderi paylaştı

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de golle tanışmayan Göztepe ile alt liglerde mücadele veren 4 ekip aynı kaderi paylaştı. 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, 3. Lig 2. Grup'ta Fatsa Belediyespor ve 3. Lig 3. Grup'ta Pazarspor ile Modafen de henüz ligde golle buluşamayan ekipler oldu. - İZMİR

Avrupa, İtalya, İzmir, Spor

Kaynak: İHA

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