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Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı

Koronavirüs türbülansı sonrası toparlanmaya başlayan piyasalar LVMH CEO'su Bernard Arnault'ın servetine 11,3 milyar dolar ekledi.

25.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:50

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte düşüş trendine giren piyasalar kayıplarını telafi edemese de toparlanmaya başladı. Bu durumdan en büyük faydayı ise Avrupa 'nın en zengin insanı olan LVMH CEO'su Bernard Arnault sağladı.

BİR GÜNDE 11,3 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Bloomberg'de yer alan habere göre, sahibi olduğu şirketlerin hisselerindeki artış sonrası Arnault bir günde 11,3 milyar dolar kazandı. Arnault'un kişisel serveti bu sayede yeniden 35 milyar doların üzerine çıktı.

Bernard Arnault

BUFFET VE ORTEGA DA BÜYÜK KAZANÇ SAĞLADI

Yeniden artış trendine giren piyasalar sayesinde Arnault'tan sonra en büyük geliri 6,5 milyar dolar ile Warren Buffet, 5,9 milyar dolar ile Amancio Ortega sağladı.

BERNARD ARNAULT KİMDİR?

Louis Vuitton, Christian Dior gibi lüks markaların sahibi olan Bernard Arnault, zenginler listesinin zirvesine uzun süre sonra yerleşen Avrupalı ve Fransız iş insanı oldu. Yıllardır bu listenin zirvesinde ABD'li ve bilişim sektörü şirketleri damga vuruyordu. Arnault, 2012'de Fransa'da vergi oranlarına artışın gündeme gelmesi üzerine Belçika vatandaşlığına başvurmuştu. 70 yaşındaki Arnault'un sahibi olduğu şirketler arasında Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney,Sergio Rossi, Bottega Veneta,Boucheron gibi güçlü markalar yer alıyor.

Avrupa’nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Etiketler : Koronavirüs, Avrupa, CEO, Dünya, Ekonomi

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