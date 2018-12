Avrupa'nın "İlk" ve "Tek" Dijital Hastanesinde Turkcell İmzası

06 Aralık 2018 Perşembe 14:25



Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, "Türkiye'nin sağlık alanında dijital dönüşümünde en önemli oyunculardan biriyiz. Şehir hastanelerinin iletişim ve bilişim altyapılarını biz işletiyoruz." ifadelerini kullandı.Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından işletilen ve bilgi teknolojileri altyapısı Turkcell tarafından sağlanan Yozgat Şehir Hastanesi, 2018 yılında "Seviye 7 Tam Dijital Hastane" olarak tescil edilen Avrupa'nın "ilk" ve "tek" hastanesi oldu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkan, dünyanın ilk dijital operatörü olarak Türkiye'nin farklı sektörlerinin dijitalleşmesi üzerinde çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:"Türkiye'nin sağlık alanında dijital dönüşümünde en önemli oyunculardan biriyiz. Şehir hastanelerinin iletişim ve bilişim altyapılarını biz işletiyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir yere sahip olan sağlıkta dijitalleşme ile hastanelerdeki sürecin daha düzenli kolay ve hızlı bir şekilde ilerlemesini amaçladık. Bu bağlamda yerli ve milli hastaneler kurmak amacıyla Rönesans İşletme Hizmetleri'nin de iş ortağıyız. Bu iş birliğinin ilk adımı olan Yozgat Şehir Hastanesi'nde bugün, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi alanında dünyadaki en yüksek standardı temsil eden HIMSS 7 standartlarını elde etmiş olmanın gururunu taşıyoruz."Avrupa'nın bu ilk dijital hastanesinde, altyapının oluşumundan operasyon sürecine kadar birçok teknolojik işlemin Turkcell tarafından yürütüldüğünü dile getiren Erkan, "En son teknolojiyle donatılan Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi ile tüm sağlık verilerinin bilgisayar ve tabletler üzerinden takip edilmesine imkan sağlıyoruz. İmza attığımız bu başarılarımızın arkasında Türk mühendislerimizin katkıları çok büyük. Bu başarılara yenilerini eklemek ve Türkiye'nin Endüstri 4.0 sürecinde dünyada söz sahibi olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı."Bizim için büyük gurur kaynağı"Rönesans İşletme Hizmetleri Yozgat Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Tansel Yücel de zorlu denetimi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye'nin sağlıkta başlattığı bu önemli dönüşümün aktörleri arasında olmak bizim için büyük gurur kaynağı." ifadesini kullandı.Yücel, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bu çalışmalar kapsamında, hastane bünyesinde bulunan tüm tıbbi cihazlarımız sisteme entegre edildi. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden hastalara ait tüm bilgilerin dijital ortamda sadece yetkili doktor ve hemşirelerin görebilmesi sağlandı. Ayrıca hasta güvenliğini üst seviyede tutacak alarmlar ve eşleştirmeler üretildi. İş zekası gibi yönetimsel süreçlerde finansal, insan kaynakları ve klinik raporlamalar ile yönetimi kolaylaştıracak uygulamalar geliştirildi.Bu sistemle elektronik olarak kaydettiğimiz verileri kullanarak, daha sonra gelen hastalarımıza dair öngörü oluşturabilmekte ve erken tanı gerektiren hastalıklarda önceden tespit yapabilmekteyiz. Elektronik Tıbbi Kayıt Adaptasyon Modeli (HIMMS EMRAM) Seviye 7 aynı zamanda, hastanede hiçbir şekilde kağıdın kullanılmadığını, tüm süreçlerin dijital ortamda yürütüldüğünü ve yönetildiğini gösteriyor. Dijital ortama aktarılan bu veriler sayesinde hastanenin ve hastaların her türlü verisi anlık olarak takip edilerek, akılcı, analitik çözümler üretilebiliyor ve kurumun performans ve verimliliğinin gittikçe arttığını da temsil ediyor."475 yatak kapasiteliVerilen bilgiye göre, 475 yatak kapasitesiyle Yozgat ve çevresinin tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayan hastane, dünyanın bu konuda en çok itibar gören Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) en üst noktası olarak kabul edilen "Seviye 7 Tam Dijital Hastane" sertifikasyonunu aldı.Böylece bu konuda 2018 yılında tescillenen Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi olmayı da başardı.HIMSS Analytics Avrupa ve Latin Amerika sorumlusu John Rayner ve Jörg Studzinski ile İtalya'dan Elena Sini ve Portekiz'den Dr. Ana Rafaela Prado'nun gözlemci olarak katıldığı uluslararası bir komitenin EMRAM kontrol listesi üzerinden yaptığı, tepeden tırnağa her sürecin, kültürel ve dijital anlamdaki dönüşümün her detayının sorgulandığı denetim sonucunda Yozgat Şehir Hastanesi üstün bir başarı göstererek Ocak 2018'de zorlaştırılan kriterlere göre Seviye 7 Tam Dijital Hastane olarak tescil edilen Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi oldu.ABD'de kurulmuş, kar amacı gütmeyen uluslararası bir sağlık bilişimi araştırma ve standartlaştırma organizasyonu olan HIMSS, hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirerek, geldikleri seviyeyi tespit etmek için dünyaca kabul edilen EMRAM Modelini kullanarak hastanelerin seviyesini 1 ila 7 arasında belirliyor.Dijital süreçlerini altıncı ve yedinci seviyeye kadar tamamlamış olan hastaneleri sertifikalandırıyor.Ocak 2018'de kriterleri değişerek oldukça zorlaşan HIMSS Seviye 7 kriterlerine Avrupa'da hiçbir hastane bugüne kadar ulaşamamışken, ilk kez Yozgat Şehir Hastanesi'nin bu sertifikasyona ulaşması ise gurur verici olarak nitelendiriliyor.