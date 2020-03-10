Menü
Haberler ›› Güncel ››'Avrupa'nın Kapıları Açık Değil' - Güncel

'Avrupa'nın Kapıları Açık Değil'

umhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi öncesi konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa sınırlarının açık olduğunu söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı'ydı ama açık değil. Açık değillerdi ve şimdi de açık değiller" dedi.

10.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:46
umhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi öncesi konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa sınırlarının açık olduğunu söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı'ydı ama açık değil. Açık değillerdi ve şimdi de açık değiller" dedi 'Avrupa'nın Kapıları Açık Değil'

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Ursula von der Leyen, Avrupa, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü Güncel
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti Güncel
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması