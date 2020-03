Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisini azaltmak ve daha fazla yayılmasını engellemek için birçok Avrupa ülkesinin mücadelesi devam ediyor.Karadağ'da hükümet, ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verirken, bu yeni tedbir kapsamında hafta içi 19.00-05.00, cumartesi 13.00'dan pazartesi 05.00'a kadar halkın sokağa çıkması yasaklandı.Bugüne kadar yalnızca bir kişinin hayatını kaybettiği Karadağ'daki toplam vaka sayısı 105'e yükselirken, 10 sağlık çalışanında da Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.İtalya'nın komşularından Slovenya'da virüs bulaşanların sayısı 802'ye, can kaybı ise 15'e çıkarken, yeni tedbirler kapsamında, başkent Ljubljana'daki askeri bir hastanenin Kovid-19 tanısı konan hastalar için hazırlandığı açıklandı.Sırbistan'da Kovid-19 tanısı konan kişi sayısı 785 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 16'ya yükseldi. Dışişleri Bakanı İvica Dacic, salgının başlamasının ardından farklı ülkelerden mahsur kalan 4 bine yakın Sırbistan vatandaşının ülkeye getirildiğini bildirdi.Bosna Hersek'teki toplam vaka sayısı 408'e, can kaybı ise 10'a yükselirken, Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, yurt dışında mahsur kalan 729 Bosna Hersek vatandaşının, ülkeye dönmek için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Turkovic, bu kişilerin tahliyesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.Öte yandan başkent Saraybosna başta olmak üzere birçok şehirde organize olan gönüllü gençler, sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstündeki kişileri ziyaret ederek, erzak yardımı yapıyor.Fransa'da tedbirleri ihlal eden bir kişiye 2 ay hapis cezasıFransa basınındaki haberlere göre, Cavaillon'da serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırması kuralını 4 kez ihlal eden bir kişiye 2 ay hapis ve 800 avro para cezası verildi. Polis, bu kişinin ayrıca ehliyetine de 3 aylığına el koydu.Haberlerde ayrıca bir spor mağazasının sattığı dalış maskelerinin sağlık çalışanları tarafından kullanıldığı belirtilirken, ülkede sağlık personelinin bir süredir maske yetersizliğinden şikayetçi olduğu hatırlatıldı.Fransa'da alınan tedbirler kapsamında, insanların dışarı çıkarken İçişleri Bakanlığının sitesinden temin ettikleri ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları, kontrol durumunda polise vermeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 150 avro ceza kesilirken, 15 günde kuralı 2 kez ihlal edenlere 200 avro, bir ayda 4 kez ihlal edenlere ise 3 bin 750 avroya ve 6 aya kadar hapis cezası veriliyor.Avusturya'daki toplam vaka sayısı 10 bine yaklaştıAvusturya Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ülke genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 634'e, can kaybı ise 128'e çıktı. 1095 kişinin sağlığına yeninden kavuştuğu ülkede, bugüne kadar 52 bin 344 test yapıldı.Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Spor Bakanı Werner Kogler, dün Macaristan'da tartışmalara yol açan Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla hazırlanan acil durum yasasının mecliste kabul edilmesine tepki gösterdi. Kogler, hükümete her şeyi yapabilme gücü verdiği için tepki gösterilen yasanın kabul edilmesine ilişkin AB'nin bu ülkeye karşı harekete geçmesi gerektiğini söyledi.Polonya'da virüs bulaşanların sayısı 2 bin 132'ye, can kaybı ise 31'e çıkarken, Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, ülke olarak salgının henüz başında olduklarını, bu hafta sonuna kadar vaka sayısının birkaç bin daha artacağını ifade etti.Çekya'daki toplam vaka sayısı 3 bin 2'ye, can kaybı ise 24'e çıkarken, ülkede 12 Nisan'a kadar sürecek serbest dolaşım kısıtlamalarının bir ay daha uzatılması tartışılıyor.Macaristan'daki vaka sayısı 492'ye, can kaybı ise 16'ya yükselirken, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, salgınla mücadele kapsamında ülkeye bu hafta içinde 10 milyon maske, 2,5 milyon hızlı test kiti, 300 bin eldiven ve 2 binden fazla solunum cihazı ulaşacağını söyledi.Bu arada, diğer bazı Avrupa ülkelerindeki vaka ve can kayıplarının sayısı ise şöyle:"Hırvatistan 790/ 6, Kosova 108/ 1, Arnavutluk 243/ 13, Kuzey Makedonya 259/ 6, Bulgaristan 379/ 8, İsviçre 16 bin 176/ 373, Danimarka 2 bin 815/ 90, Romanya 2 bin 245/ 69, Finlandiya bin 418/ 13, Norveç 4 bin 495/ 34, Litvanya 533/ 7, Estonya 745/ 4, Portekiz 7 bin 400/ 160, Slovakya 363, Malta 169."

Kaynak: AA