Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor
Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisini azaltmak ve daha fazla yayılmasını engellemek için birçok Avrupa ülkesinin mücadelesi devam ediyor.
31.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:17
Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisini azaltmak ve daha fazla yayılmasını engellemek için birçok Avrupa ülkesinin mücadelesi devam ediyor. Birçok ülkede Avrupalılar sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalara riayet ediyorlar.
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Kaynak: AA