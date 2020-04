Avrupa'nın Kovid-19 salgınına karşı mücadelesi devam ediyor

Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Avrupa ülkelerinin mücadelesi sürerken, birçok ülke virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler alıyor.Mevcut tedbirler kapsamında 17.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmanın yasak olduğu Sırbistan'da, alınan ek tedbirler doğrultusunda, cuma 17.00 ile pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkmak yasaklandı.Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, 90 bin Kovid-19 testi satın aldıklarını belirterek, bunun 60 bininin Belgrad, 30 bininin ise Niş'teki laboratuvara teslim edileceğini söyledi.Sırbistan Kamu Sağlığı Enstitüsü Müdürü Verica Jovanovic, bugüne kadar 2 bin 323 sağlık çalışanına test yapıldığını, bunların 260'ının test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 2 bin 447'ye ulaştığı Sırbistan'da, bugüne kadar 61 kişi hayatını kaybetti. Avusturya 'da "normalleşme" belirtileriAvusturya'da virüsün günlük yayılma hızının yüzde 40'lardan yüzde 2'ye gerilemesi ve yeni vaka sayısının iyileşenlere oranla ciddi şekilde düşmesi, normalleşme yolunda adımlar atılmasının önünü açtı.Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger, Başbakan Sebastian Kurz'un açıkladığı normalleşme sürecine ilişkin eylem planı kapsamında restoran, hotel, eğlence ve turizm alanında hizmet veren işletmelerin aşamalı olarak mayıs ayının ortası itibarıyla açılabileceğini söyledi.Köstinger, bu iş yerlerinin yeniden açılma tarihinin bu ayın sonunda virüse ilişkin son veriler ışığında kararlaştırılacağını belirterek, turizm ve gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelerin virüse karşı aşı bulunana kadar çeşitli önlemlere uyarak hizmet vereceğini kaydetti.Avusturya'da çok sayıda kişi önlemler nedeniyle evden çalışmayı sürdürürken, çeşitli nedenlerden ötürü rahat çalışma imkanı bulamayanlara da bazı oteller kapıları açtı. Halihazırda otellerin hizmet dışı olduğu ülkede, bazı işletmeler boş odalarını evde çalışmak zorunda olan ancak farklı nedenlerden dolayı çalışmakta güçlük çekenlerin hizmetine ücretsiz olarak sunuyor.Avusturya'da bugüne kadar toplam 12 bin 734 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 273 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 512'ye ulaştı.Güney Kore'den Polonya'ya Kovid-19 test kitiVirüs nedeniyle can kaybının 136'ya, vaka sayısının ise 5 bine ulaştığı Polonya, Güney Kore tarafından geliştirilen Kovid-19 test kitlerinden satın almayı planlıyor.Bu arada, ülkede yapılan bir araştırmaya göre, salgına karşı alınan önlemelere kadın ve yaşlılar daha çok uyuyor.Çekya'da virüsün yayılması kontrol altına alınıyorVirüs nedeniyle geçen ay ilan edilen acil durumun, 30 Nisan'a kadar uzatılması kararlaştırılan Çekya'da, Sağlık Bakanı Adam Vojtech, salgının kontrolsüz yayılmasını önlemeyi başardıklarını açıkladı.Vojtech, vaka sayısının 5 binin üzerine çıktığı ülkede, önceki haftalarda yapılan tahminlere göre nisan sonuna kadar vaka sayısının 15 bine varacağının tahmin edildiğini ancak son bir haftada günlük yeni vaka sayısındaki düşüşle bu sayının 10 bin 600 olacağının tahmin edildiğini dile getirdi.Bakan Vojtech, bu veriler ışığında ülkenin normalleşme sürecine daha erken dönebileceğini söyledi.Almanya'da bir hastane tüm çalışanlarına test yapmaya başladıAlmanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesi, tüm çalışanlarını Kovid-19 testinden geçirmeye başladı.Hastaneden yapılan açıklamada, bu şekilde çalışanlar arasında şimdiye kadar fark edilmeyen ancak Kovid-19'a yakalanan çalışanları ortaya çıkarmanın yanında, bağışıklık kazananları da tespit etmenin amaçlandığı belirtildi.Binlerce hekim ve sağlık çalışanına test yapılacağı aktarılan açıklamada, testi pozitif çıkan personelin çalıştırılmayacağı ve durumun sağlık dairesine bildirileceği ifade edildi.Öte yandan Mecklenburg-Vorpommern Turizm Birliği Genel Müdürü Tobias Woitendorf, yaz tatili döneminin bu yıl ağustos veya eylüle alınmasını önerdi.Bu yıl yaz tatili döneminin normal şartlarda haziran ve temmuz aylarında olduğunu anımsatan Woitendorf, ağustos ve eylül aylarında Kovid-19 salgınından dolayı getirilen kısıtlamaların muhtemelen kısmen kaldırılabileceğini ve böylelikle yılın ilk yarısında yaşanan ticari durgunluğun aşılabileceğini kaydetti.Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, AB ülkelerinin Kovid-19 salgını sırasında gelişmekte olan ülkelere yapılan yardımlara daha fazla katkıda bulunmasını istedi. Müller, bu yardımlarla gelişmekte olan ülkelerin istikrarlı hale getirilmesinin sağlanması gerektiğini belirterek, ilk adım olarak da bu ülkelerdeki sağlık alt yapılarının geliştirilebileceğini söyledi.Vakalar ve can kayıpları artıyorBu arada, birçok Avrupa ülkesinde vaka sayıları ile can kayıpları artmaya devam ediyor. Worldometer internet sitesine göre, bazı Avrupa ülkelerindeki toplam vaka ve can kaybı sayıları şöyle:"Portekiz 13 bin 141/380, İsveç 8 bin 419/687, İsviçre 22 bin 789/858, Romanya 4 bin 761/210, Danimarka 5 bin 386/218, Finlandiya 2 bin 487/40, Macaristan 895/58, Hırvatistan 1343/19, Slovenya 1091/40, Bosna Hersek 794/33, Arnavutluk 400/22, Karadağ 248/2, Bulgaristan 581/23, Kuzey Makedonya 599/26, Kosova 165/4, Malta 299."

Kaynak: AA